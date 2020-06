Riapertura a breve a senso unico alternato per la strada della Lomellina. È quanto sta valutando la Provincia dopo un sopralluogo a Gavi avvenuto il mese scorso. Così recita la determina con la quale il Comune ha affidato a un’impresa l’eliminazione della vegetazione dal versante di proprietà dell’ente, franato a ottobre durante l’alluvione. Il maltempo causò una grossa frana dalla collina sulla quale si trova la vasca dell’acquedotto. La frana cadde anche dai terreni di proprietà privata, nonostante gli interventi di sistemazione post alluvione del 2014.

La provinciale 158 è chiusa da ottobre, con tutti i disagi immaginabili. Pur non essendo l’unica strada tra Gavi e Novi, rappresenta un’arteria secondaria importante. Inoltre, gli abitanti di Rovereto e delle località limitrofe, devono scendere sulla provinciale 160 per arrivare a Gavi o raggiungere la valle Scrivia. Ora, con il taglio della vegetazione da parte del Comune e dei proprietari e, si presume, altri interventi di messa in sicurezza da parte della Provincia, la strada potrebbe essere riaperta in un solo senso di marcia. I fondi per una sistemazione definitiva dei versanti al momento non ci sono i soldi.