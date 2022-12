S’’intitola “Corto Circuito Creativo,” la call di arte urbana lanciata dal Distretto del Novese alla quale si potrà partecipare gratuitamente fino alle 13.00 del 3 febbraio 2023.

Il cuore è il tema prescelto, per raccogliere vere e proprie dichiarazioni d’amore per il territorio del Novese, in chiave contemporanea e proseguire così il progetto partito lo scorso anno, di identificare il basso Piemonte come #ilterritorioromantico, usando la tecnologia per costruire un ponte tra fisico e digitale, tra arte urbana e metaverso.

“Dopo il successo della prima edizione delle panchine di San Valentino dello scorso anno – spiegano dal Distretto del Novese – abbiamo provato ad immaginare una seconda edizione ancora più coinvolgente capace di avviare un appuntamento di arte urbana ricorrente che possa caratterizzare il territorio nella sua accezione romantica!”

L’opera può essere sia digitale che analogica e successivamente digitalizzata prima di essere candidata. Le tecniche da utilizzare sono a discrezione dell’artista.

Dal 14 febbraio al 5 marzo 2023 le opere concorreranno alla prima esposizione virtuale geolocalizzata di Arte Urbana (Street art), abbinata ai luoghi dove saranno posizionate fisicamente le panchine romantiche.

Si creerà così un percorso di visita reale e uno spazio espositivo di tipo ibrido, a metà tra il fisico e il virtuale. Sulla App VISIT Distretto del Novese, verrà inserito apposito itinerario che vada ad abbinare le opere di arte urbana alle panchine di San Valentino, e contestualmente ognuno potrà esprimere la propria preferenza sul profilo Instagram del Distretto del Novese.

Una giuria tecnica concorrerà per il restante 50%. Le opere che avranno ottenuto il giudizio finale più alto (massimo 3) saranno selezionate per essere realizzate su un muro messo a disposizione da uno dei comuni del Distretto del Novese e contestualmente saranno inserite nel metaverso.

Il regolamento e le modalità di iscrizione sono pubblicate in home page sul sito www.distrettonovese.it

(Foto: Distretto del Novese)