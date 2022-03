La Svizzera alla scoperta del Tortonese e dell’Oltregiogo

Fare conoscere in Svizzera il nostro territorio in tutta la sua bellezza e presentare luoghi fino a oggi poco conosciuti che possono essere di interesse per il turista elvetico. E’ questo lo scopo della visita nelle zone del Tortonese e dell’Oltregiogo del popolare giornalista svizzero Christian Berzin (CH-Media, Aarau-Zurigo, con oltre 900.000 lettori) e della blogger di viaggio Maya Marsilio, di piemont-passion.ch, che la scorsa settimana sono stati accolti a Novi Ligure dall’assessore al Turismo Andrea Sisti.

In particolare, i giornalisti svizzeri hanno visitato il centro storico, il Teatro Marenco e la Basilica della Maddalena.

«Ecco un primo, tangibile esito dell’importante accordo sottoscritto con i Comuni di Tortona e Gavi per il rilancio del territorio in chiave turistica – ha commentato l’Assessore Sisti -. La Svizzera, pur essendo poco distante da noi, rappresenta un mercato potenziale con rilevanti margini di crescita per il nostro turismo ed è intenzione dell’Amministrazione comunale incrementare le relazioni con gli operatori elvetici per offrire nuove opportunità all’economia locale. Grazie a iniziative come questa, la città aumenta infatti la propria competitività su scala nazionale e può guardare con ambizione al mercato turistico di altri paesi, interessato a raggiungere il mare attraversando il nostro territorio».