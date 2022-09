Il climatologo Luca Mercalli e l’antropologo Annibale Salsa sono due dei tanti relatori invitati al convegno dal titolo “Addio monti? Montagna giovani – nuove opportunità per il futuro”. Un evento che si svolgerà da domani, 16 settembre, a domenica a Stazzano, Vignole Borbera, Grondona e Borghetto Borbera, i paesi dell’Unione montana Valli Borbera e Spinti, fra gli organizzatori dell’evento insieme al gruppo Incontri tra Montani, fondato nel 1990 per far incontrare le realtà della montagna alpina e appenninica. La tre giorni corrisponde all’edizione 2022 degli incontri annuali del gruppo. Nei paesi dell’Unione saranno presenti delegazioni di amministratori, imprenditori e cittadini da varie regioni, come Lombardia, Abruzzo, Trentino e Molise. Si comincia domani, alle 15,30, a Villa Gardella, a Stazzano, con la visita al museo di Storia naturale e alle 21, a Vignole, nel salone polifunzionale, con l’incontro con Annibale Salsa, già presidente del Cai nazionale ed esperto di montagna, che interverrà sul tema “Terre alte al bivio fra passato e nuovi scenari”.

Sabato, a Grondona, nella chiesa di Santa Maria Assunta, si confronteranno docenti universitari, imprenditori e le associazioni locali e di altre realtà. Alle 16,30 toccherà Luca Mercalli: il tema del suo intervento sarà “Riabitare i margini”. Il volto televisivo dialogherà con Filippo Barbera, docente dell’Università di Torino. Infine, domenica a Borghetto, la visita alle 9,30 al giardino botanico Spinarosa nella frazione di Fighetto e la premiazione degli alunni delle scuole medie dei paesi dell’Unione che hanno creato il logo del convegno. Premiati anche gli alunni della elementare di Grondona per i loro temi su “Come sarà il mio paese fra vent’anni”. La tre giorni dedicata alla nostra montagna è organizzata anche dall’associazione Amici dell’arte di Serravalle Scrivia e dalla pro loco di Grondona ed è sostenuta, fra gli altri, dalla fondazione Compagnia di San Paolo.