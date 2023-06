Filomena Macrì, rappresentante della Savate B. F. Val Borbera, a Roma ha vinto i Campionati Nazionali assalto Fight1 2022/23, validi per le qualificazioni europee di savate boxe francese. Macrì, classe 2005, ha gareggiato nella categoria F -48 kg senior. In finale con la campionessa uscente, l’atleta di Vignole Borbera ha disputato un ottimo match, aggiudicandosi la vittoria all’unanimità dei giudici. La neo-campionessa italiana di categoria rappresenterà la nazionale ai campionati europei di Zagabria, previsti per settembre 2023. La savate boxe francese è uno sport da combattimento che si pratica su un ring. L’obiettivo consiste nel guadagnare punti colpendo l’avversario attraverso tecniche di pugno (similmente al pugilato) e di calcio, per le quali gli atleti indossano particolari calzature. Esistono due principali forme di combattimento: l’assalto, ovvero la forma light, e il combat, ove è contemplato il KO. L’allenamento nella savate tende a conferire leggerezza, eleganza, resistenza e velocità. I combattenti si distinguono di solito per l’eleganza e l’equilibrio dei movimenti, e per la raffinatezza schermistica.

L’associazione Savate B. F. Val Borbera, nella persona del maestro Boido Mauro, è presente sul territorio dal 2004: ha sede in Vignole Borbera, presso la palestra.

Filomena Macrì è nata a Cinquefrondi (Reggio Calabria), abita a Vignole Borbera ed è iscritta dal 2018 all’associazione sportiva vignolese.