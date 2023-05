Il lago Lavezze, uno degli invasi delle dighe del Gorzente insieme al Badana e al Lungo, tra Bosio e Campomorone (Genova), dovrà essere svuotato. Sono infatti necessari interventi di manutenzione strutturali e idraulici sulla diga, sugli impianti e sul sistema di monitoraggio. Iren Acqua, gestore dei bacini che danno acqua potabile a Genova, fa sapere che i lavori partiranno tra il 2024 e il 2025 e avranno una durata di 403 giorni. La società ha consegnato la relazione per la valutazione di incidenza alle Aree protette dell’Appennino Piemontese, gestore del Parco Capanne di Marcarolo, all’interno del quale si trova il lago artificiale. L’ente di Bosio in due mesi dovrà esprimersi sull’impatto del cantiere sull’ambiente. Obiettivo di Iren Acqua è chiudere il cantiere del lago Badana, svuotato nel 2007 per consentire la manutenzione dello sbarramento e il suo innalzamento, nel 2025, riattivando l’invaso prima dello svuotamento del Lavezze, per evitare difficoltà per l’acquedotto di Genova. Quest’ultimo invaso è stato costruito tra il 1880 e il 1883 ed è stato innalzata negli anni ‘20 del secolo scorso. Ha una capacità di 3 milioni di metri cubi.