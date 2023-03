“L’Alba della Terra”. Un mondo migliore è possibile?

La Biblioteca comunale di Serravalle Scrivia ospiterà venerdì 10 marzo, alle 21.00, Alessandra Comneno e Diego Dentico che presenteranno il libro “L’alba della Terra. Visioni al sorgere del nuovo tempo”,

Si tratta di una raccolta di proposte per un mondo alternativo. Il libro rappresenta un invito alla riflessione su modelli alternativi di educazione, di struttura sociale, di alimentazione, di medicina e molto altro ed è legato ad un progetto che i curatori illustreranno nell’incontro con i lettori.

“L’alba della Terra” è un libro per chi crede che un mondo migliore sia possibile e vuole fare la propria parte per realizzarlo. Comneno e Dentico invitano al dialogo esperti di diversi campi della cultura, dell’alimentazione, dell’educazione, della comunicazione, della medicina a dialogare per costruire un futuro più sostenibile e giusto per tutti che è già qui.

Nel libro si trovano proposte concrete per un mondo alternativo, come la creazione di comunità sostenibili, l’educazione alla convivenza e alla cooperazione, l’adozione di un modello alimentare basato sulla sostenibilità e la tutela della salute, e l’uso di medicine alternative e naturali.