L’unica sedia vuota era quella riservata a Nicoletta Albano. Come era stato previsto, ieri, sabato 10 ottobre, l’ex sindaco non ha presenziato alla seduta del Consiglio comunale di insediamento della nuova amministrazione comunale guidata da Carlo Massa, forte dei 2.050 voti ottenuti dai gaviesi alle ultime elezioni comunali. Albano avrebbe dovuto sedersi fra i banchi dell’opposizione, per la prima volta nella sua lunga carriera politica, accanto agli eletti della sua lista: Enrico Gualco, Alessandro Pestarino e Stefano Rabbia. Ha preferito invece non presentarsi. La seduta è durata circa un’ora, fra gli adempimenti di legge, come la convalida degli eletti, e il giuramento di Massa davanti alla Costituzione.

Il nuovo sindaco, che dopo due volte è riuscito a sconfiggere Albano, ha annunciato che la sua amministrazione amministrerà Gavi “senza fare distinzioni fra i cittadini e senza pensare all’immagine personale di chi amministra”. Commosso, Massa ha ringraziato i sostenitori e annunciato i componenti della giunta: Valerio Alfonso vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, alla Tutela del territorio, al Turismo e alla Gestione dei rifiuti; Mario Compareti si occuperà di Urbanistica e Welfare; Francesca Regoli di Patrimonio e Beni e politiche culturali; Carla Poggi di Scuola e dei Servizi sociali. Quest’ultima è l’unico assessore esterno. Gianluca Griffò, il più votato di tutta l’assemblea con 231 preferenze, è stato nominato capogruppo di maggioranza. L’opposizione al momento non ha indicato nessuno: i consiglieri non sono ancora riusciti a confrontarsi con Albano dopo l’esito delle elezioni.