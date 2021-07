“L’argento e il rosso – la nascita del Monferrato” è il titolo dell’evento in programma domenica, 11 luglio, nel Forte di Gavi. Gli attori dell’Associazione teatrale “I Mancini del Quarto” di Acqui Terme proporranno letture sulla nascita di quest’area così importante nella storia del Piemonte. I testi sono id Massimo e Maurizio Novelli, la regia di Maurizio Zanutto con musiche di Cosimo Fuso. In programma due repliche, una alle 15, l’altra alle 16,30, con un massimo di 30 spettatori per volta. L’evento è gratuito, ma nel rispetto delle norme relative alla pandemia da Covid-19, per accedere occorre prenotarsi al seguente link:

https://amici-dell-arte-serravalle2.reservio.com/. L’evento è organizzato dalla Direzione regionale dei musei insieme al Comune, agli Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia e I Mancini del Quarto. Informazioni: 3382161513, [email protected]