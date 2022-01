L’asilo “Principe Oddone” di Gavi è definitivamente salvo. La Regione ha approvato quella che tecnicamente si chiama “statizzazione”, ultimando così l’iter avviato nell’autunno del 2020 dall’attuale amministrazione comunale. I primi contatti con la Provincia furono presi dopo il 2016 dai consiglieri di minoranza Giulia Felis e Mario Compareti, da un anno assessore comunale. La materna passa così da paritaria a statale e dal prossimo settembre passerà sotto la competenza dell’istituto comprensivo “De Simoni”. Il “Principe Oddone” ha così evitato una chiusura sempre più certa per via delle gravi difficoltà finanziarie finanziarie, causate anche dal taglio e poi dall’azzeramento del contributo comunale deciso dalle amministrazioni targate Albano. Con la trasformazione in scuola statale la materna di Gavi le famiglie non dovranno pagare più alcuna retta ma solo la mensa, come in tutte le altre scuole pubbliche. Da lunedì 10 gennaio partiranno le iscrizioni per il prossimo anno scolastico ed è probabile un incremento degli alunni rispetto ai 38 attuali, ridotti di molto rispetto al passato. Grazie ai contributi economici dell’attuale amministrazione comunale l’attività didattica è riuscita arrivare al 2022 e potrà andare avanti fino a giugno in capo all’Ipab titolare della scuola, che dal primo luglio lascerà l’edificio in comodato d’uso gratuito al Comune. Resta il nodo del personale: chi è già iscritto alle graduatorie scolastiche non avrà problemi, per gli altri Ipab e Comune cercheranno una soluzione. Il sindaco, Carlo Massa, parla di “risultato stratosferico. Un doveroso ringraziamento all’assessore Carla Poggi, che si è spesa in maniera encomiabile e ha superato veramente tanti ostacoli”.