Sono 717.761 le vaccinazioni effettuate dai team vaccinali dell’Asl Alessandria dall’inizio della campagna vaccinale, 331.225 prime dosi e 299.566 seconde. Le prime dosi somministrate sono pari al 84,5% della popolazione vaccinabile assistita da ASL AL e la cifra delle seconde dosi rappresenta il 76,4 % della popolazione vaccinabile. Lo fa sapere l’azienda sanitaria provinciale. Sono state somministrate anche 86.910 terze dosi, pari alla copertura del 22,2% della popolazione vaccinabile. Le dosi di richiamo o aggiuntive vengono somministrate dopo un periodo definito dall’effettuazione della seconda dose (28 giorni per immunodepressi, 5 mesi per tutti gli altri) su convocazione diretta via SMS. Tornano ad aumentare anche le somministrazioni di prime dosi che si attestano a 400 al giorno dai primi di dicembre. In conseguenza delle nuove disposizioni ministeriali sulle terze dosi, ASL AL ha notevolmente potenziato tutti i centri vaccinali e ha più che raddoppiato la capacità di effettuare vaccinazioni. Nel giro di alcuni giorni, tra fine novembre e inizio dicembre la capacità vaccinale è passata dalle 1.600 vaccinazioni medie di fine novembre alle oltre 3.500 (con punte di 4.000) delle prime settimane di dicembre.

Il potenziamento è ancora in corso e dal 10 dicembre il centro vaccinale della Caserma Valfrè amplierà ulteriormente la propria attività e sarà aperto anche il venerdì. Inoltre, per ottimizzare le somministrazioni delle dosi addizionali e per facilitare l’accesso alla persone più fragili sono previste, nelle prossime settimane, riaperture speciali di alcuni centri vaccinali comunali (Ticineto, Bistagno, Predosa, Rossignano, Quattordio, Cerrina, Morano Po (trasferito da Trino), Basaluzzo, Pontecurone, San Salvatore Monferrato, Cerrina, Felizzano) e dei centri vaccinali Spoke di Arquata Scrivia, San Sebastiano Curone, Castelnuovo Scrivia. Da oggi, venerdì 10 dicembre, sarà possibile manifestare la preadesione per le vaccinazioni pediatriche, 5-11 anni, sul sito ilpiemontetivaccina.it. Sono circa 23.000 i bambini che appartengono a questa fascia di età. I soggetti fragili con specifiche patologie saranno convocati direttamente e presi in carico da HUB ospedalieri. Per chi invece esprimerà la preadesione tramite il portale regionale, nei giorni successivi riceverà l’SMS di convocazione con giorno, data e ora dell’appuntamento. A Gavi, intanto, i contagi sono arrivati a 30. Scendono invece a 15 a Bosio.