Enrico Rava, Niccolò Fabi, Ascanio Celestini, Marco Paolini, Stefano Massini: sono alcuni dei nomi dell’edizione 2020 dell’Attraverso festival, l’evento itinerante che si svolge da anni tra Langhe, Roero, Monferrato e Appennino Piemontese nei Comuni di Alba, Bra, Bosio, Calamandrana, Casale Monferrato, Cassano Spinola, Monforte d’Albe, Mombaruzzo, Morbello, Ovada, Parco Capanne di Marcarolo, San Cristoforo, Voltaggio. Nell’Appennino piemontese si comincia lunedì 3 agosto a Ovada, nel giardino della Civica Scuola di Musica “Rebora”, alle 21, saranno in scena Steve Della casa ed Efisio Mulas, conduttori della trasmissione radiofonica Hollywood Party in onda tutti i giorni su Radio Rai Tre, per trasmette il cinema alla radio con anticipazioni, interviste, ospiti, notizie dai set, dirette da festival nazionali e internazionali ma anche memoria e storia della cinematografia italiana e straniera. Si passa poi all’Ecomuseo di Cascina Moglioni, a Capanne di Marcarolo, nel Parco omonimo, dove il musicista Niccolò Fabi il 5 agosto, alle 18, sarà il protagonista di un incontro tra parole e musica per raccontare la sua passione per la scrittura, per le canzoni e la poesia, e il suo percorso artistico nel corso di una carriera ventennale. A Voltaggio il 21 agosto uno degli eventi speciali del Festival: la proiezione di “Felis – Gatto sarvægo”, diretto dai registi Paolo Rossi e Nicola Rebora. È il primo film sul gatto selvatico in libertà in una delle valli più selvagge dell’Appennino Piemontese.

Ancora a Capanne di Marcarolo, il 26 agosto per l’evento con l’attore Ascanio Celestini. Nel luogo della memoria della Resistenza del nostro Appennino, il Sacrario della Benedicta, alle 18 ripropone “Radio Clandestina”, il monologo dedicato alla memoria dell’eccidio alle Fosse Ardeatine. Il giorno dopo evento musicale di grande livello a San Cristoforo con il jazzista italiano più famoso al mondo, Enrico Rava: insieme a Francesco Bearzatta e Giovanni Guidi, alle 21 Rava rivisiterà i brani più significativi della sua carriera e interpreterà nuove composizioni per una prima nazionale attesa nel Parco del Castello.

Due giorni dopo, stesso luogo, l’estro narrativo di Stefano Massini alle 21 sarà il protagonista di una serata fatta di epopee, incontri, esperienze umane, e di emozioni. Massini disegnerà le sue mappe fra America e lontano Oriente, recupererà i fratelli Montgolfier e Houdini, servendosi di storie umanissime vere, accadute in epoche e luoghi diversi, con una sola stella polare: la potenza antica e sempre nuova del racconto. Dalla Val Lemme alla Valle Scrivia: il 29 agosto, alle 21, a Gavazzana le riflessioni di Umberto Galimberti, tra i pensatori più brillanti del nostro tempo, stimoleranno alla consapevolezza sulla transitorietà dell’esistenza umana e delle vicende che l’accompagnano.

Infine, il 5 settembre alle 21 a Cassano Spinola chiusura con il grande Marco Paolini, protagonista di “Le mie storie per questo tempo”, interpretato con Saba Anglana e Lorenzo Monguzzi, per raccontare la particolarità di questo momento storico, non una vera e propria ripresa, ma un nuovo inizio: ogni spettacolo sarà denso di storie vecchie e nuove da raccontare.

I biglietti per gli spettacoli a pagamento si possono comprare presso le prevendite dei circuiti www.mailticket.it. Per informazioni: 335/5437346.