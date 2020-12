Da sabato 12 dicembre è cambiata la disposizione del mercato ambulante di piazza Milano, ampliato anche a piazza Galluzzi (ex stazione delle corriere).

Per poter effettuare lo spostamento è stato necessario disporre i divieti di sosta in piazza Galluzzi e per recuperare i circa 35 posti auto persi è stata istituita la zona disco orario dalle 7,30 alle 12,30 del mercoledì e sabato con sosta massima consentita di un’ora (provvedimento che esiste già in piazza Galluzzi) anche nelle strade adiacenti all’area del mercato, ossia nei tratti di corso Repubblica e corso Romita. L’ampliamento è stato disposto in via sperimentale fino al 15 gennaio.

Qualche protesta per il numero di parcheggi ridotto c’è stata: «La gente cerca un posto auto vicino al mercato e con questa nuova disposizione è ancora più difficile trovarlo. Nessuno viene al mercato a fare la spesa e poi carico di borse pesanti attraversa a piedi mezza città». C’è anche però a chi piace la nuova sistemazione e si augura che rimanga così per sempre.

«L’intento – spiegano dal Comune – è quello di offrire ai clienti una maggiore possibilità di distanziamento e quindi un servizio ancora più sicuro per fare la spesa all’aria aperta, scongiurando rischi di assembramenti, specie sotto le feste di Natale».

La fila dei banchi alimentari, occupata dai venditori di frutta e verdura, salumi, formaggi e altri prodotti, si è spostata nella metà di piazza Galluzzi adiacente a piazza Milano, creando un ulteriore lato del mercato a loro dedicato (insieme a quello adiacente a corso Repubblica, che rimane) e consentendo così anche ai banchi di prodotti non alimentari di spostarsi di qualche metro rispetto alla posizione ordinaria. Questo allo scopo di ottenere corsie più ampie e con maggior spazio per i clienti in attesa.

«Un segnale per ribadire l’attenzione alla salute dei cittadini – aggiungono dal Comune -, garantendo a tutti gli ambulanti la continuità operativa nelle migliori condizioni e la possibilità di far fronte all’aumento di presenze che si attende per gli acquisti in vista delle festività natalizie. Un sacrificio chiesto in modo particolare ad alcuni operatori che siamo certi collaboreranno per fornire ai loro clienti un servizio sempre migliore, anche in tempi così difficili».