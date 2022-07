“Le dimore di Dio”, la lectio magistralis di Franco Cardini

In queste notti infuocate, Attraverso Festival propone una serata tra le colline, nella bellissima Abbazia di San Remigio a Parodi Ligure. In questo antico insediamento benedettino Franco Cardini, professore ordinario di Storia medievale all’Università di Firenze, terrà una lectio magistralis sul divino, sul suo senso e su tutte le manifestazioni terrene in cui Dio, in qualche modo, si palesa, ispirata dall’ultimo libro del professore Le Dimore di Dio – Dove abita l’eterno (2021, Il Mulino).

Partendo dalla domanda Dov’è Dio? Cardini conduce lo spettatore in un viaggio attraverso gli spazi, i territori, le costruzioni nelle quali l’umanità ha creato “le dimore di Dio”: templi, sinagoghe, chiese e moschee, che sono i luoghi nei quali il divino si rende presente e la sua presenza è sentita, sperimentata o anche solo immaginata o sognata. Un percorso drammatico e intenso verso i luoghi dell’eterno a misura d’uomo.

L’Abbazia di San Remigio, dalla fondazione del monastero e poi dell’adiacente chiesa di Santo Stefano sullo scorcio del XII° secolo, è un importante centro religioso ma anche economico e culturale, punto di riferimento per tutti gli insediamenti che si estendevano da Voltaggio a Bosio e poi oltre, verso il mare, attraverso le Capanne di Marcarolo.

Franco Cardini , Professore Emerito dell’Istituto Italiano di Scienze Umane alla Scuola Normale Superiore di Pisa, da mezzo secolo si occupa di crociate, pellegrinaggi, rapporti tra Europa cristiana e Islam, anche trascorrendo lunghi periodi di studio e insegnamento all’estero. Ha fatto parte dei consigli d’amministrazione di Cinecittà e della Rai. La sua produzione di saggi storici, sia specialistici che divulgativi, è copiosissima. Firma inoltre molti libri di storia per i licei e numerose monografie sulla sua città natale, Firenze.