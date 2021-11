L’Università delle Tre Età, operativa a Mornese da metà settembre, ha un calendario ricco di lezioni aperte agli iscritti che vanno dalla letteratura italiana alle lingue straniere, dalla storia alla conoscenza del territorio, da musica a medicina, da laboratori di informatica a quelli di cucina, maglia e teatro. Molto interessanti sono poi le conferenze serali che si svolgono anch’esse nel santuario dei Mazzarelli, aperte a tutti senza necessaria iscrizione, che trattano argomenti di estrema attualità: dalla medicina alla stampa, dall’uso consapevole delle nuove tecnologie alle devianze giovanili, da come prevenire le truffe ai disturbi dell’apprendimento in età evolutiva. Lezioni e conferenze sono tenute da docenti e professionisti del territorio di alta esperienza professionale. Di notevole interesse le due prossime conferenze.

Domani, 5 novembre, alle 20,45, la prima dal titolo “Le nuove tecnologie: opportunità e rischi”, nella quale don Paolo Padrini, esperto di nuove tecnologie tanto da essere chiamato in Vaticano presso il Pontificio Consiglio delle Comunicazioni sociali per coordinare il progetto vaticano Pope2You, svolgerà un importante intervento mostrando, da esperto “prete tecnologico”, le grandi opportunità, ma anche gli enormi rischi, specie per i giovani, i più deboli, derivanti da internet e dai social. Il 19 novembre, invece, alla stessa ora, l’ispettore Giorgio La Piana della Polizia Postale svolgerà la conferenza “L’uso consapevole delle nuove tecnologie”, mettendo in evidenza la necessità di usare con consapevolezza, maturità, capacità tecnica le continue comunicazioni che ci arrivano tramite internet, l’accortezza di saper distinguere le informazioni vere dalle fake news. Info: 333/6472930.