Dopo due ore di puro combattimento sportivo, sempre molto corretto e davanti a un numeroso e rumoroso pubblico (oltre 120 persone) che ha riempito le gradinate della piccola palestra di Genova Porto, il Volley Arquata ha avuto la meglio delle forti rivali Asd Amatori Volley Rivarolo. Il risultato finale è stato Asd Volley Rivarolo- Asd Volley Arquata 2-3 (25-21 18-25 25-19 8-25 10-15), importantissimo per tutta la società con sede legale in frazione Pinceto, nel Comune di Isola del Cantone, che arriva dopo un’ annata estremamente difficile sia per i problemi legati covid-19, sia al cambiamento alla guida tecnica della prima squadra e del settore giovanile che hanno portato a diverse rivoluzioni. Grazie infatti al lavoro in palestra degli allenatori, del fisioterapista e a quello dietro le quinte dei dirigenti, in due anni di attività nella nuova avventura ligure (l’anno sportivo 2020-2021 siamo stati fermi causa covid), la società ha ottenuto altrettante promozioni. Il gruppo, entità fondamentale in tutti i giochi di squadra, quest’anno più di altre volte, è riuscito a trovare la giusta coesione, grazie al decisivo ruolo di Coach Raddi, vero leader della prima squadra, ottenendo quella giusta compattezza, che ha permesso di superare i momenti difficili di ogni singola gara, riuscendo sempre con le unghie e con i denti ad ottenere i risultati sperati. E’ stata una stagione, vale anche per le bimbe dei settori giovanili guidate dalla coppia Graziani-Guido, costantemente in crescita. Questa è veramente la più grande soddisfazione per i tecnici e per dirigenti della società, che pensano già alla prossima stagione. L’Asd Volley Arquata ringrazia tutti coloro che hanno lavorato per portare in alto il nome della squadra e della società, senza dimenticare i tifosi che sono stati, veramente fantastici sempre. In campo per il Volley Arquata: 10 Dominici Sabrina (K), 12 Balli Gaia, 64 Barcan Madalina, 22 Baretto Matilde, 11 Chiarini Martina, 25 Curti Ilaria, 30 Desogus Lucrezia, 9 Destro Sara, 15 Ghigliose Asia, 31 Graziani Virginia (under 14), 14 Lasagna Elisa, 17 Lombardi Ludovica, 24 Monteleone Chiara, 29 Repetto Matilde. Primo allenatore Raddi Luca, secondo allenatore Destro Sara, Allievo Allenatore Graziani Davide, massaggiatore Civano Fausto, dirigente accompagnatore Balostro Andrea. Dirigenti in tribuna: Baretto Martina, Curti Piergiorgio, Baretto Ilario, Bulgarelli Matteo, Guido Stefano. Dirigenti davanti alla Tv: Fedriani Mario, Gotta Armando, Morando Mariagrazia, De Martino Silvana, Nardi Christian, Focante Fabio.