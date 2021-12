“La nostra missione volge al termine. Siamo legate a questo luogo di devozione alla Vergine santissima e ci dispiace lasciarlo e lasciare i fedeli del Santuario. Grazie a tutti per la vostra presenza e l’amicizia dimostrata con tanti segni e con un aiuto costante”. Così le suore della Fraternità della Santissima Vergine Maria salutano Gavi e il convento di valle, dove erano arrivate nel 2015 dopo l’addio dei Frati Francescani, presenti dal 1599. Ad accoglierle, sei anni fa, l’allora Arcivescovo di Genova e presidente dei vescovi italiani Angelo Bagnasco. “E’ stata la divina provvidenza che vi ha portato qui”, aveva detto Bagnasco rivolgendosi alle sorelle, che ora hanno deciso di tornare a Genova poiché i costi di gestione del convento sono eccessivi. Ora la Curia Provinciale dei Frati Minori liguri di Genova, proprietaria del convento, dovrà decidere cosa fare di questo edificio costruito nel XV secolo e dove negli anni quaranta l’attore Gilberto Govi fu protagonista del film “Un diavolo in convento”. La comunità cattolica della Val Lemme domani, 12 dicembre, celebrerà intanto l’ingresso ufficiale di don Alvise Leidi nelle tre parrocchie della Val Lemme a lui affidate: alle 9,30 in San Rocco a Parodi Ligure, alle 10,30 in Santa Maria Assunta a Carrosio e alle 11,30 in San Giacomo Maggiore a Gavi. Alla cerimonia sarà presente l’arcivescovo Angelo Tasca. La messa sarà trasmessa su youtube sul canale del settimanale diocesano Il Cittadino.