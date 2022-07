“Le vie dell’acqua”, una mostra diffusa in Val Borbera

All’acqua, elemento indispensabile per la sopravvivenza del nostro pianeta, è dedicata l’esposizione diffusa in vari paesi della Valle. “Bene prezioso, ricchezza limitata da preservare, immortalata nelle sue espressioni in Val Borbera”. Sessanta fotografie, donate dal Gruppo Fotografico Val Borbera compongono la mostra “Le vie dell’acqua” curata dal fotografo Adriano Giraudo. Le immagini distribuite in vari paesi saranno visibili da domani, sabato 30 luglio, fino al 30 settembre, in quattro luoghi in altrettanti Comuni: ad Albera, sotto il porticato della chiesa parrocchiale; a Cabella, lungo la via del molo; a Mongiardino, nell’edificio comunale e nelle strade di Roccaforte.

La mostra è organizzata dalle proloco, grazie al contributo di Lions Borghetto Valli Borbera e Aree Protette Appennino Piemontese.