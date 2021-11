I terreni dove si coltivano il Gavi Docg e i vini del Colli Tortonesi mappati da Davide Ferrarese, agrotecnico viticolo e consulente di alcuni consorzi di tutela piemontesi. Ferrarese ha realizzato due mappe in italiano e in inglese dove sono indicati i vigneti di quasi sessanta Comuni della Provincia di Alessandria, pfrecisamente cinquantasette: gli undici del Gavi docg, tra val Lemme e Novese, e i quarantasei del Tortonese. Le due mappe hanno un valore sia dal punto di vista tecnico che per il turista, che potrà quindi non solo assaporare i vini dei due comprensori, cioè il Gavi docg, il Timorasso e il Barbera, ma anche conoscere nel dettaglio i luoghi e addirittura i terreni dove vengono coltivate le uve. Ferrarese ha coinvolto nel suo lavoro anche il geologo Andrea Fossati di Gavi, che ha curato la parte geologica e territoriale. Per il Gavi docg sono stati inseriti tutti i vigneti esistenti data la superficie totale ridotta mentre per i Colli Tortonesi, vista l’ampiezza del territorio, quattro volte più grande del comprensorio gaviese, con meno vigne presenti, è stata fatta una selezione. Le mappe raccontano dati tecnici come l’altimetria, la geologia dei vigneti e l’orografica dei corsi d’acqua, con dati storici sulla creazione delle denominazioni.

Per il Gavi docg sono stati inseriti anche cenni sulla storia sulle frazioni degli undici Comuni mentre per i Colli Tortonesi sono state identificate tutte le valli del comprensorio facendo emergere una geologia molto variegata. Sono descritti soprattutto i vitigni che caratterizzano questi territori. Le mappe saranno presentate domani, 19 novembre, alle 21 a Gavi, nella sede dell’associazione Fuoriclasse, in piazza Dante. Organizzatore della serata è la libreria Aut. Il titolare, Davide Ravan dice: “Queste mappe, frutto del lavoro di squadra messo in piedi da Ferrarese e portato avanti assieme ai suoi colleghi di VignaVeritas Matteo e Alice, a Plug-in per la parte grafica e alla figlia di Ferrarese, Michela, per la traduzione in inglese, sono un vero e proprio prodotto Made in Gavi, e ci pare più che giusto ricominciare con gli eventi targati AUT omaggiando il territorio che ci ospita da ormai quasi tre anni, promuovendo le bellezze e i talenti di cui Gavi è piena zeppa”. Per partecipare alla serata è obbligatoria la prenotazione dato il numero limitato di posti disponibili, trenta, e si potrà accedere provvisti di Green pass. Per prenotarsi basta un messaggio WhatsApp al numero della libreria (320/4845465) o una mail all’indirizzo [email protected]