Il centrodestra che governa Novi Ligure da appena un anno e mezzo non ha più la maggioranza. Nella seduta del Consiglio comunale di ieri sera, 21 dicembre, Lega e Forza Italia sono andate sotto nella votazione sul piano economico finanziario della tassa rifiuti, che prevede un “buco” di 900 mila euro e quindi un aumento della Tari. Il gruppo “Solo Novi”, uscito dalla maggioranza nelle settimane scorse dopo la cacciata dell’assessore Costanzo Cuccuru dalla giunta, guidato dall’ex capogruppo della Lega, Marco Bertoli, e composto anche da Francesco Bonvini e Cristina Sabbadin, ha votato contro, insieme alle opposizioni targate Pd e 5 stelle.

Nella conta finale la maggioranza ha avuto solo 8 voti contro 9. Nelle precedenti sedute del Consiglio Bertoli & C si erano astenuti lanciando in sostanza un segnale alla maggioranza. Ieri Bertoli ha detto a chiare lettere che “l’attuale Consiglio comunale è alla frutta, la giunta non ha più numeri”. Cosa farà adesso il sindaco Gian Paolo Cabella?