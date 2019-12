L’emozione del presepe vivente con gli alunni del San Giuseppe

Succede che in una realtà frenetica quotidiana, esista una comunità di persone che sono legate ancora a valori e antiche tradizioni. E tutto questo crea la differenza.

A Tortona esiste ancora una realtà educativa “magica” che si chiama San Giuseppe. Per chi ha avuto la fortuna di essere presente, si sono vissute emozioni che difficilmente si possono esprimere e descrivere in poche righe. Si possono solo vivere.

La seconda edizione del presepe vivente “Notte di luce!” ha superato ogni aspettativa. ha superato ogni aspettativa.

L’unione di gruppi di genitori che dal mese di settembre si sono ritrovati per creare scenografie e ricreare situazioni come in un vero presepe, ha riempito il cuore delle molte persone presenti malgrado il tempo e le temperature fossero poco rassicuranti.

Suor Maura che ha portato due anni fa l’idea del presepe vivente. Tutti abbiamo creduto in lei malgrado la complessità delle scenografie e del grandissimo lavoro che si doveva fare. Tutto questo è stato possibile non solo grazie ai gruppi di genitori, ma soprattutto alla stoicache ha portato due anni fa l’idea del presepe vivente. Tutti abbiamo creduto in lei malgrado la complessità delle scenografie e del grandissimo lavoro che si doveva fare.

La riuscita è stata straordinaria! I bambini che si sono impegnati nell’esibirsi nelle varie scene create: mercanti, lavandaie, pescatori, soldati……non mancava nulla proprio come in un VERO presepe! Anche l’asinella, le pecore, le capre e le galline!

La prossima edizione sarà tra due anni e siamo sicuri che sarà ancora più bella è più emozionante!

Monica