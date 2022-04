Libri gialli e degustazioni di vini bianchi e prodotti Deco. Al Forte di Gavi sabato 30 aprile riparte l’attività dell’associazione Amici del Forte di Gavi con la rassegna letteraria “Giallo Paglierino”, alla quale sono collegate le visite nella fortezza.

Dalle 14, i volontari dell’associazione saranno a disposizione per la visita del Forte prima dell’incontro con gli autori, in sala conferenze.

Ospite di apertura della rassegna la scrittrice e giornalista genovese Carla Viazzi con il romanzo “La penultima mossa”, in cui l’omicidio di Jo Nolan, frontman dei Trick — band liberamente ispirata ai Beatles — è il trait d’union tra l’indagine che ne consegue e le vicende dei Fab Four in versione ucronica.

Gli appuntamenti successivi con “Giallo Paglierino” saranno il 28 maggio, con gli autori Paolacci e Ronco e i romanzi dell’ispettore Nigra, il 25 giugno (con autore in attesa di conferma) e il 23 luglio. In questa ultima data al Forte l’incontro sarà con un’altra coppia di autori: Arianna Destito Maffeo e Bruno Morchio, coniugi che condividono anche passione e abilità di autori “crime”.

Ulteriori attività che vedranno gli Amici del Forte e di Gavi attivi come lo scorso anno nella stagione estive, saranno le osservazioni notturne del cielo in collaborazione con il Gruppo Arquatese Astrofili (sui profili social di entrambe le associazioni saranno comunicate tutte le informazioni) e, dopo l’assenza dettata dalle restrizioni covid, torna, l’8 maggio, anche “Gavi, il Forte e il Borgo” in collaborazione con la Pro Loco di Gavi.

Nel contesto tradizionale del mercatino enogastronomico lungo le vie del borgo, gli Amici accompagneranno i visitatori alla scoperta del centro storico visitando la parrocchiale di San Giacomo, gli Oratori delle Confraternite dei Bianchi, Rossi e Turchini, concludendo il percorso al Mulino del Neirone.

Partenza dal punto informazioni presso il Municipio alle 10, alle 14,30 e alle 16. Durante tutta la giornata, inoltre, sarà possibile dal Borgo salire al Forte per la visita, con orario più ampio del solito, usufruendo del servizio navetta (gratuito). Il Forte quest’anno resterà chiuso al pubblico da agosto a fine anno per i lavori di rifacimento dell’ingresso: sarà reso accessibile anche ai disabili.