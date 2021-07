Liszt e Chopin saranno gli autori delle musiche suonate sabato 24 luglio nella Pinacoteca dei frati cappuccini di Voltaggio da Tommaso Zucchinali nel suo recital pianistico dal titolo “Chopin, Liszt e la crisalide del virtuoso”, in programma alle 21. L’evento è la seconda tappa della rassegna Settimane musicali internazionali, organizzata dall’Associazione Musica&Cultura Pentagramma in collaborazione con l’Associazione Oltregiogo e con il sostegno del Lions Club Gavi e Colline del Gavi, dei Comuni partecipanti all’iniziativa e di tanti sponsor locali. Tommaso Zucchinali nasce nel 1999 a Bergamo. Dopo l’esordio a sette anni, all’età di nove anni supera l’esame di ammissione al Conservatorio “Donizetti” di Bergamo.

Ad oggi frequenta il Biennio Accademico presso lo stesso Conservatorio sotto la guida del Maestro Massimiliano Motterle. Premiato in numerosi concorsi nazionali e internazionali, nel 2020 consegue il diploma accademico di I livello in Pianoforte presso il Conservatorio di Bergamo con il massimo dei voti e quest’anno è stato ammesso ai corsi di perfezionamento dell’Accademia di Pinerolo con i Maestri Pietro De Maria ed Enrico Stellini. Il ricavato degli ingressi a offerta al concerto è destinato alla Lilt (Lega Italiana Lotta ai Tumori) di Novi Ligure. Alla rassegna ha contribuito anche la Fondazione CRT. Per le disposizioni anti covid è necessaria la prenotazione ai numeri 334-9465142 o 342-6264764 tramite telefonata o messaggio whatsapp.