Lo spirito del Natale aleggia su Voltaggio

Sarà “colpa” dei folletti del bosco o degli elfi di Babbo Natale, una cosa è certa lo spirito natalizio si è insinuato con tutta la sua creatività a Voltaggio.

Nel paese, un piccolo gioiello incastonato tra i monti dell’’Appennino Ligure, da qualche giorno compaiono icone natalizie, realizzate con tenera inventiva.

A darne conto è il sindaco Giuseppe Benasso sul puntuale notiziario da lui redatto.

“All’inizio del mese di dicembre, sul muro della “via lunga” è comparso un piccolo Presepio riparato da un ombrello. Autrice una mano previdente che, grazie all’ombrello, ha messo al riparo dalle intemperie la sua creazione”.

Qualche giorno dopo, la stessa mano ha creato tanti piccoli presepi che ha alloggiato all’interno di un vaso di vetro, di un’anfora di coccio, di pentole di alluminio, tutti poi dislocati sulla pubblica via.

E poi il fatto di ieri 8 dicembre. Così racconta il sindaco: “Già era stata una novità che uno dei quattro alberi posizionati in piazza per il Natale dello scorso anno, in occasione delle prossime festività fosse stato collocato sul pianerottolo della scalinata della Chiesa, in un artistico tronco messo a disposizione da taglialegna locale ma, ieri sera, prima di cena, è nata una nuova tradizione natalizia”.

Infatti, per accendere le luci dell’albero si è atteso l’arrivo di un’allegra processione formata soprattutto da bambini tutti con in mano piccole fiaccole.

Le ottanta fiaccole, partite da Sant’Antonio sono state posizionate ai piedi dell’albero. Regista di questa suggestiva scenografia, Luigi Repetto responsabile di Turismo e Manifestazioni del Comune di Voltaggio.