L’ok della Provincia al progetto per migliorare i boschi dello Scrivia

La Provincia ha valutato positivamente gli interventi di miglioramento e valorizzazione dei boschi situati nella zona protetta «Greto dello Scrivia» a Tortona.

Si tratta di un bando regionale a cui il Comune ha partecipato lo scorso anno per finanziare interamente un progetto di sistemazione delle piante presenti nel parco dello Scrivia e manutenzione della vegetazione sulle sponde del torrente, per un importo di 350 mila euro. Il Comune ha superato la prima fase e nel novembre scorso ha presentato il progetto esecutivo, ora si attende che la Regione determini la graduatoria per sapere se verrà effettivamente finanziato.

Sono previsti interventi di pulizia dei boschi, eliminando le piante secche e malate e mettendo a dimora nuove specie autoctone, e di mantenimento delle radure con la creazione di prati fioriti.

Secondo il progetto messo a punto dallo Studio Agroambiente dell’agronomo Delio Barbieri di Tortona, nelle aree a maggior degrado verranno messe a dimora specie forestali a rapido accrescimento e di maggior pregio ambientale come pioppo bianco accompagnato da pioppo nero, acero campestre, carpino bianco, frassino maggiore, noce, melo selvatico, gelso, e molte altre varietà.