Far conoscere i nostri tesori ma soprattutto mantenerli aperti al pubblico il più possibile. È l’obiettivo di Oltregiogo Days, la manifestazione in programma il 22 e 23 ottobre, organizzata dall’associazione Oltregiogo e collegata ai Rolli Days di Genova, la celebre manifestazione con la quale la città ligure apre i suoi palazzi e le sue chiese due volte l’anno. L’evento in Oltregiogo farà seguito a quello genovese, in calendario dal 14 al 16 ottobre. Lo stesso si farà tra i 21 Comuni alessandrini che hanno aderito agli Oltregiogo Days, presentata ieri, 1° ottobre, all’abbazia di San Remigio a Parodi Ligure. Si comincerà con quattro paesi: San Cristoforo aprirà il castello Spinola e la chiesa di San Cristoforo Martire, Tassarolo il suo castello Spinola e la chiesa di San Nicolao, Capriata d’Orba la chiesa di San Pietro Apostolo e l’oratorio di San Giuseppe e per Parodi, con San Remigio e la chiesa dei santi Rocco e Sebastiano.

L’associazione guidata da Dino Angelini ha preso contatti con il Comune di Genova e ottenuto per il suo evento la disponibilità del sito dei Rolli days, “che per noi sarà una vetrina eccezionale”, ha detto Angelini. Gavi e Novi Ligure saranno i Comuni guida dell’evento, in programma due volte l’anno, a maggio e ottobre, fino al 2025. Per promuovere l’evento l’associazione ha realizzato un video professionale e formato tre giovani e 19 divulgatori. “I nostri tesori – ha concluso Angelini – devono diventare fruibili. Nell’Oltregiogo c’è la maggiore concentrazione di castelli d’Europa, una ricchezza unica”. Info: https://www.oltregiogo.org/