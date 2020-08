L’omaggio a Fabrizio De Andrè dei Dodecacellos

Questa sera, domenica 30 agosto, alle 21,15, in piazza Doria, a Garbagna

Sarà un omaggio a Fabrizio De Andrè in modalità classica, con l’orchestra di violoncelli Dodecacellos diretta dal maestro Andrea Albertini, quello in programma questa sera, domenica 30 agosto, alle 21,15, a Garbagna.

La voce solista sarà quella di un vero e proprio esperto del repertorio, il pavese Matteo Callegari che in tanti anni ha frequentato la musica di De Andrè. La voce recitante di Maria Paola Bidone condurrà il pubblico in questo viaggio musicale nel mondo di De Andrè con alcune poesie che introducono i vari brani.

Sarà proposto tutto il repertorio conosciuto, da La guerra di Piero, Via del Campo, Il pescatore, La canzone di Marinella a Bocca di Rosa, La canzone dell’amore perduto, Il giudice, insomma dai primi successi di De Andrè agli ultimi brani che ci ha lasciato come Fiume Sand Creek, Dolcenera e via dicendo.

Il concerto avverrà nella suggestiva piazza Doria, all’aperto. Ingresso a offerta.