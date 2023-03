Oggi, 4 marzo, la presentazione ufficiale della lista che alle prossime elezioni comunali a Novi Ligure del del 14 e 15 maggio sosterrà Lucia Zippo, candidata dal Movimento 5 Stelle. Alle 11, nella sala Foral di Via Carducci 6, con la consigliera comunale uscente ci saranno Chiara Appendino, ex sindaca di Torino e deputata, e Antonino Iaria, anch’egli deputato Movimento, oltre a Sean Sacco, consigliere regionale; Susy Matrisciano, ex senatrice e componente del Comitato Nazionale M5S per i rapporti territoriali; Sarah Disabato, Consigliera Regionale e Coordinatore M5S Regione Piemonte; Andrea Cammalleri, Coordinatore M5S Provincia Alessandria. Nelle settimane scorse i 5 stelle novesi hanno inoltre inviato a oltre 30 Comuni del territorio novese l’invito ad adottare un ordine del giorno a sostegno della liberazione di Julian Assage, attualmente in carcere in Gran Bretagna e in attesa di estradizione verso gli USA. “Julian Paul Assange – ricorda Zippo – è un giornalista australiano, fondatore dell’organizzazione divulgativa WikiLeaks, tramite la quale nel 2010 sono stati resi pubblici documenti statunitensi secretati, riguardanti crimini di guerra. In questi anni, le maggiori testate mondiali del calibro di New York Times, El Pais, Le Monde, The Guardian si sono uniti per far conoscere questa documentazione, divulgata anche da WikiLeaks, un fronte compatto di giornalisti che ha consentito di far conoscere informazioni reali e verificate senza mai diffondere dati sensibili.

Attualmente – continua Zippo -, Assange è in attesa di essere estradato negli Stati Uniti d’America per essere giudicato e sicuramente condannato per cospirazione e spionaggio. Sia l’Onu, sia il Consiglio d’Europa si sono espressi per il suo rilascio e per la negazione dell’estradizione. Se si spegne il caso Assange con esso si spegne la speranza che il diritto alla libera informazione resti tale”. Il Movimento 5 stelle novese ha inviato agli stessi Comuni l’invito ad adottare un altro ordine del giorno per impegnarsi, ove possibile, all’utilizzo dei “Progetti di Utilità Collettiva – PUC” previsti dall’ordinamento italiano. Nei PUC possono essere coinvolti i percettori del “reddito di cittadinanza”. “In molte realtà italiane – spiega ancora la candidata sindaca dei 5 stelle – , questi progetti si sono dimostrati un efficace strumento per aiutare le fasce più deboli a rientrare nella vita attiva e allo stesso tempo per realizzare cose utile per tutta la cittadinanza. Con questi due temi il M5S di Novi Ligure ha voluto mettere la prima pietra a quel “prendere coscienza di se stessi come un’unica identità territoriale”, con Novi Ligure quale locomotiva di questa identità. Un’area novese che deve fare rete, con pari dignità di tutte le amministrazioni appartenenti, perché cooperando e facendo fronte comune è come essere “sulle spalle dei giganti e lì si vede meglio e più distante””.