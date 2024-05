Luciano Lorito ospite a “Il libro sul comodino”.

L’ospite del nuovo incontro de “Il libro sul comodino”, è Luciano Lorito, noto per la sua attività di “farinotto” che da parecchi anni esercita come ambulante, ma che in passato è stato anche mugnaio, ristoratore, giardiniere e spazzacamino.

Non è nato in Abruzzo e ha origini pugliesi ma Novi, sin dalla sua

infanzia, è stata la città in cui ha vissuto. Lettore onnivoro, nel tempo libero oltre a

leggere ama viaggiare e ascoltare musica.

Lorito dialogherà con Daria Ubaldeschi, rivelandoci qual è il suo libro del

cuore, all’interno dell’ormai consueto incontro mensile de Il libro sul comodino.

L’appuntamento è per giovedì 23 maggio alle 18,30 nell’Auditorium della Biblioteca Civica di Novi Ligure (via Marconi, 66).

La rassegna, realizzata in collaborazione con la Biblioteca Civica, nasce da un’idea

lanciata dalla scrittrice e psicoterapeuta Daria Ubaldeschi e da un gruppo composto

da Elena D’Elia, Benedetta De Paolis, Graziella Gaballo, Giada Incardona e Andrea

Vignoli.

Si può seguire l’attività del gruppo ed essere informati sui vari appuntamenti

attraverso le pagine Facebook “Il libro sul comodino a Novi”, “Biblioteca Civica –

Centro Comunale di Cultura Gianfrancesco Capurro” e su Instagram

@il_libro_sul_comodino_a_novi.