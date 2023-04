Ludovica Cavo: tutto pronto per una stagione da protagonista

Per la 18enne ostacolista dell’Atletica Serravallese, settima ai mondiali U20 in Colombia, la convocazione per il raduno della nazionale U20 di atletica a Formia

Dopo un’annata spettacolare che ha visto la continua crescita di Ludovica Cavo, ostacolista gaviese, a livello nazionale e internazionale culminata con il 7° posto ai mondiali U20 in Colombia, sono iniziati da qualche mese gli allenamenti della nuova stagione sportiva 2023. E subito, a gennaio, i primi riscontri positivi con il personal best (55”24 ndr) sui 400m indoor e minimo di qualificazione per i campionati europei di categoria subito centrato. Nelle prossime settimane inizierà l’attività agonistica outdoor; sarà una stagione molto impegnativa per Ludovica, visto anche l’esame di maturità, ma molto importante per la “consacrazione” sportiva della diciottenne dell’Atletica Serravallese. Al suo fianco ci saranno la storica allenatrice Roberta Grassi, che da sempre condivide con dedizione e competenza questo percorso di crescita, la società Atletica Serravallese e, novità di quest’anno, il supporto da parte di Andrea Camussa, soprattutto per la parte marketing e comunicazione. Intanto, è arrivata proprio qualche giorno fa la convocazione per il raduno della nazionale U20 di atletica a Formia dal 5 all’8 aprile, a conferma delle potenzialità e dell’ottimo lavoro svolto fino a ora.