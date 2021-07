Verrà allestito nella notte tra il 5 e il 6 luglio il nastro trasportatore tra il cantiere del Terzo valico di Voltaggio e il deposito di smarino della ex cava Cementir. Operazione che necessita la chiusura al traffico della strada provinciale 160 della Bocchetta. Il nastro infatti passerà al di sopra della strada e del torrente Lemme. Nelle scorse settimane era emerso il rischio che la frazione di Molini, in alta Val Lemme, lunedì prossimo rimanesse del tutto isolata: il Cociv aveva programmato l’intervento di giorno mentre a monte, verso il passo della Bocchetta, il traffico è ancora bloccato dal cantiere per la sistemazione della frana caduta nel 2014 in località Posto dei Corsi. Sia i Comuni di Voltaggio e Fraconalto che la Provincia si erano opposti, chiedendo al Cociv di lavorare di notte. Da Alessandria confermano che i lavori verranno eseguiti dalle 21 del 5 luglio alle 6 del 6 luglio. Stop alle auto tranne che per i mezzi di soccorso. In località Posto dei Corsi, invece, il senso unico alternato dovrebbe essere istituito da fine mese, in ritardo rispetto alle previsioni iniziali, che parlavano al massimo di metà luglio.