“Una rilettura dell’opera di Jean Giono alla luce della memoria della nostra montagna”. La compagnia teatrale “Dentro i territori noi ci siamo tutto l’anno” definisce così lo spettacolo “Sulle orme dell’uomo che piantava gli alberi”, in programma venerdì 26 agosto, alle 21, sul sagrato della chiesa parrocchiale di Voltaggio, tratto dal libro “L’uomo che piantava gli alberi”, racconto allegorico di Jean Giono, pubblicato nel 1953. L’autore francese racconta la storia di un pastore che riesce a riforestare da solo un’arida vallata ai piedi delle Alpi nella prima metà del XX secolo. Una storia riadattata per il teatro da Gianni Repetto, autore di Lerma, che sarà accompagnato in scena da Silvana Vigevani e Roberto Pochettini. Musiche e canti saranno affidati a Paolo Murchio (chitarra), Giuseppe Repetto (clarinetto) e Niccolò Tambussa (fisarmonica e canto).