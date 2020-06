Manca il personale per riaprire il Pronto soccorso di Ovada. Lo afferma l’Asl Alessandria. L’attività di primo soccorso dell’ospedale civile è chiusa dal 6 marzo scorso, quando l’emergenza coronavirus era entrata nel periodo più difficile. I medici vennero mandati al Santi Antonio e Margherita di Tortona per supportare il centro dedicato ai malati di Covid-19 creato in quella città. Ora quel centro è stato chiuso e per Ovada c’era chi pensava a un ritorno alla normalità, come padre Ugo Barani, presidente dell’Osservatorio attivo. “Nell’ospedale – spiega -, c’è un cartello con la scritta “Pronto soccorso chiuso”, messa lì non si sa da chi, poiché non c’è né un timbro né una firma a indicare chi abbia preso questa decisione e per quale motivo. La pandemia è finita è il Pronto soccorso è più che mai necessario. Una persona nei giorni scorsi si è fatta male a un dito, tagliandoselo ma ha trovato chiuso a Ovada così ha dovuto andare fino ad Alessandria e perdere mezza giornata per farsi mettere due punti di sutura”.

Secondo Padre Barani, “il coronavirus ha più che mai insegnato come sia importante avere un ospedale legato al territorio per evitare, come è successo durante la pandemia, che le persone e in particolare gli anziani vengano mandati chissà dove per curarsi. Non dimentichiamo inoltre che Ovada ha la popolazione più vecchia del Piemonte, per cui avere il Pronto soccorso chiuso non è accettabile. Non è più possibile rimanere in silenzio: lo dirò anche in chiesa dopo la messa”. L’Asl rassicura sulla volontà di riaprire il Pronto soccorso ma il problema è quando: “Al momento non si conoscono i tempi”. Il problema riguarda il personale dell’Asl: con le ferie estive la disponibilità è ridotta e l’emergenza Covid ha coinvolto molti operatori. “Si deve riuscire a garantire i turni di lavoro – concludono dall’Asl – per questo non si hanno certezze per Ovada”.