Sarà la volta buona? Sul sito Noipa, il sistema che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha realizzato per gestire gli stipendi del personale della pubblica amministrazione, oggi, 2 febbraio, è stato pubblicato un avviso nel quale è scritto che “è stata effettuata una nuova emissione per il personale supplente della scuola”. Il riferimento è alla vicenda del mancato pagamento degli stipendi al personale scolastico assunto a settembre nell’ambito dell’emergenza Covid. Nessuno di loro ha mai visto un soldo, con gli inevitabili disagi per le famiglie e le relative proteste da parte dei sindacati. I parlamentari 5 stelle sin da fine dicembre hanno presentato un’interrogazione ai ministri competenti chiedendo un intervento ma finora non hanno ricevuto risposta.

Su Noipa si legge che “sono stati elaborati i 43.303 ratei di contratto che alla data del 21 gennaio sono stati autorizzati dalle segreterie scolastiche per i quali il sistema della Ragioneria Generale dello Stato ha verificato la disponibilità di fondi sui relativi capitoli di spesa. L’esigibilità è garantita entro venerdì 19 febbraio. Nell’Area personale del portale NoiPA, è disponibile il self service “Contratti scuola a tempo determinato” dove, ciascun amministrato può verificare lo stato di elaborazione del proprio contratto. Tutti i contratti attualmente con stato lavorazione “Autorizzato pagamento” sono stati liquidati. Quando il contratto assume lo stato di lavorazione “Liquidato”, viene indicata la data effettiva di esigibilità. Si rammenta che gli istituti di credito, come previsto dalla normativa Sepa, possono effettuare gli accreditamenti sui singoli conti correnti dalle 00.00 fino alle 24 del giorno di valuta”.