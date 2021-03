Marina Massironi ospite al talk show “La valigia dell’artista”

Prosegue con un’artista d’eccezione il talk show “La valigia dell’artista”. Questa settimana l’attrice Marina Massironi racconterà la sua vita e la sua carriera attraverso tre oggetti per lei significativi. Ad intrattenerla ci saranno Chiara Giovannini dalla community del Teatro della Juta e Cristiana Surleti e Barbara Sabella dell’associazione “Save the family” di Roma che si occupa di dare supporto alle famiglie con figli che affrontano giornalmente grandi difficoltà (www.savethefamily.it).

La puntata, tutta al femminile, andrà in onda venerdì 19 marzo alle 21. sulla pagina Facebook del Teatro della Juta e in replica lunedì 22 marzo alle ore 21:00 su Radio Gold TV (canale 654 del digitale terrestre).

Continua anche l’iniziativa dell’Accademia della Juta “Stagione Attiva” in cui il pubblico può votare due spettacoli che verranno proposti nella stagione al Teatro della Juta di Arquata Scrivia e al teatro di Gavi. Per far parte dell’iniziativa è sufficiente mandare una mail a [email protected] ed iscriversi alla newsletter.

La trasmissione, creata con l’intento di preservare e rinforzare la rete di rapporti con il pubblico durante l’emergenza Coronavirus, è realizzata nell’ambito del progetto “Accademia della Juta – Nuove Trame Artistiche”, in collaborazione con il Comune di Arquata Scrivia e il Comune di Gavi e con il contributo della Fondazione SociAL e della Compagnia di San Paolo.

Marina Massironi inizia la sua carriera come cabarettista nel duo formato con Giacomo Poretti “Hansel & Strüdel”. Dal 1990 fino all’inizio degli anni 2000 collabora con il trio comico “Aldo, Giovanni e Giacomo” prima in televisione, poi a teatro ed infine al cinema. Nel 2000 vince un Nastro d’Argento e un David di Donatello come miglior attrice non protagonista per “Pane e Tulipani”. Ha recitato a teatro per la regia di Elisabetta Ratti in “La somma di due”, ne “Le verità di Bakersfield” di Stephen Sachs per la regia di Veronica Cruciani e in “Rosalyn” di Edoardo Erba per la regia si Serena Sinigaglia.