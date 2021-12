Mascherine obbligatorie all’aperto anche a Gavi contro il Covid. Il sindaco Carlo Massa ha firmato l’ordinanza che impone l’uso del dispositivo da domani, 8 dicembre, fino al 6 gennaio, in vista del maggiore afflusso di clienti nei negozi e di turisti in paese in occasione delle festività natalizie. Nelle ultime settimane a Gavi il numero dei casi di positività al Cociv è cresciuto fino ad arrivare a 27, secondo i dati della Regione. In realtà, precisa Massa, sono 25 poiché due persone ormai guarite continuano a risultare inserite negli elenchi regionali. L’obbligo della mascherina dovrà essere rispettato in sostanza nel centro storico dove durante le festività sono previsti anche degli eventi, a cominciare da via Mameli, piazza Roma, via Roma, piazza Dante. Il sindaco ha ordinato alla polizia municipale di effettuare controlli per far rispettare l’ordinanza.

La situazione dei contagi nelle scuole di Gavi continua a peggiorare: nella elementare di piazza Dante ci sono due classi in quarantena mentre alla media sono addirittura quattro. Gli alunni seguono le lezioni da casa grazie alla didattica a distanza. Secondo Massa, gli alunni gaviesi positivi sarebbero sette, altri risiedono nei Comuni vicini. Come conferma la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo De Simoni, Sabrina Caneva, nelle classi in questione tutti gli alunni saranno sottoposti a tampone. Un compito assegnato al Servizio di igiene e sanità pubblica (Sisp) dell’Asl. A Bosio, intanto, i positivi al Covid continuano a scendere: ieri, 6 dicembre, erano 19 contro i 25 di pochi giorni fa.