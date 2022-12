Massi on the road: 2.000 euro per l’Etiopia!

Anche quest'anno, Massimiliano Schilirò - Massi on the road ha raccolto fondi grazie ai suoi libri a favore del Centro Don Bosco di Mekanissa, un quartiere periferico della capitale Addis Abeba.

L’anno 2022 è stato un anno complesso, tanto quanto o forse ancora di più dei due precedenti. La pandemia ha continuato a influenzare fortemente le nostre vite. Inoltre, è scoppiata la guerra in Ucraina, che ha causato grandi sofferenze alle persone coinvolte direttamente e ha messo in difficoltà economiche un intero continente.

Purtroppo, per il terzo anno consecutivo, non ho avuto la possibilità di condividere le mie esperienze di vita e di viaggi, in pubblico o nelle scuole. La perdita di contatto diretto con tanti giovani e con i miei affezionati lettori è difficile da sopportare, considerando le più di 150 presentazioni svolte tra il 2013 e 2019, ma il 2023 porterà finalmente alcune novità: a marzo sarò dalle Figlie di Maria Ausiliatrice di Mornese per un incontro con le ex-allieve, mentre ad aprile e maggio terrò due lezioni presso l’Unitre di Novi Ligure.

Considerando le mille difficoltà, anche economiche, che il coronavirus e il caro bollette hanno provocato a tante persone, sono particolarmente lieto di annunciare che anche nel 2022 ho potuto inviare 2.000 euro al “mio” progetto in Etiopia, conosciuto durante un viaggio a novembre 2018.

Si tratta del Centro Don Bosco di Mekanissa, un quartiere periferico della capitale Addis Abeba. Qui i Salesiani hanno un’opera enorme, che dà l’opportunità di studiare (scuole dall’asilo alle superiori) e di divertirsi (oratorio) a migliaia di bambini. Ricordo ancora le ore trascorse a giocare con i più piccoli, vivacissimi e affettuosi. Un missionario italiano, Br. Donato, da anni si prende cura di centinaia di bambini di questo quartiere povero, sostenendoli nel loro percorso prima scolastico e poi lavorativo.

Ringrazio di cuore per la generosità i tanti fedeli sostenitori e sostenitrici che da lungo tempo mi seguono e che anche in questi anni difficili hanno fatto una donazione, oppure hanno regalato i miei libri ai loro amici.

Così, invece di rimpiangere i bei tempi passati, almeno per quanto riguarda la raccolta di donazioni anche quest’anno è stato un successo. I 2.000 euro del 2022 si sommano a quelli raccolti a partire dal 2013, in totale ben 40.000 euro!

Auguri di buone feste e ci rivediamo nel 2023!

Massimiliano Schilirò – Massi on the road

https://massiontheroad.wordpress.com/