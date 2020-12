Riceviamo e pubblichiamo:

A fine 2018 ho concluso la fase “zaino in spalla” della mia vita da “Massi on the road”: in totale ho viaggiato per un totale di tre anni tra Sud America, India, Etiopia e Sudafrica. Da inizio 2019 vivo e lavoro a Genova nella Comunità “Casa Don Bosco” per Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA). Il nuovo impegno, a stretto contatto con degli adolescenti stranieri che sono arrivati in Italia senza famiglie e figure di riferimento, ha assorbito buona parte delle mie energie. Nel 2020 avevo comunque intenzione di proseguire le presentazioni per promuovere i miei libri e raccogliere donazioni. L’inizio, a gennaio, è stato molto promettente: un incontro col Lions Club “Gavi e Colline del Gavi”, un altro con i bambini del catechismo di Gavi, un altro ancora con un gruppo di ragazzi a Genova. Poi è arrivata la pandemia che ha spazzato via ogni programma. Per la prima volta mi sono ritrovato completamente impossibilitato sia a viaggiare, sia a condividere i miei racconti “on the road”, come avevo fatto per un totale di 150 volte a partire dal 2013. Anche considerando le mille difficoltà che il coronavirus ha provocato a tutti noi, non riuscivo neanche a immaginare di poter continuare a sostenere i Salesiani come negli anni precedenti.

Invece, mi trovo ad annunciare con gioia e un po’ di stupore, che anche nel 2020 ho potuto inviare 4.000 euro ai “miei” due progetti: 2.000 euro per il Centro Don Bosco di Mekanissa di Addis Abeba (Etiopia) e 2.000 euro per la “Don Bosco Academy” di Nalgonda (India). Questo piccolo miracolo è dovuto alla generosità di tanti fedeli sostenitori e lettori che da lungo tempo mi seguono e incoraggiano e che anche in questi mesi difficili hanno fatto una donazione, oppure hanno regalato i miei libri ai loro amici. Io stesso sono rimasto sorpreso da questa ondata di affetto a distanza per i bambini che da anni ricevono casa, cibo, edudazioni e giochi nei progetti in Etiopia e in India. Non mi è rimasto altro da fare che condividere la bella notizia ai responsabili salesiani, che erano particolarmente grati considerando che il coronavirus ha creato enormi difficoltà in paesi già molto poveri. Così, invece di rimpiangere i bei tempi passati, almeno per quanto riguarda la raccolta di donazioni anche quest’anno è stato un successo. I 4.000 euro del 2020 si sommano a quelli raccolti a partire dal 2013, in totale ben 35.000 euro!

Grazie di cuore a tutte le persone che mi sono sempre state vicine, sperando che nel 2021 sarà possibile rivederci e riabbracciarci!

Massimiliano Schilirò – Massi on the road