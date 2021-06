Si sentono debitori nei confronti dei vigili del fuoco, per questo anche i soci dell’associazione Quelli del Ponte Morandi ha voluto contribuire concretamente alla realizzazione dell’aula di informatica della scuola media di Gavi, dedicata a Matteo Gastaldo, il vigile del fuoco ucciso a Quargnento nella notte folle del 5 novembre 2019, quando morirono anche due suoi colleghi. Come l’associazione genovese, anche la comunità di Gavi, e non solo, si sente debitrice verso Matteo. Un affetto dimostrato nella cerimonia di ieri mattina, 7 giugno, nella scuola dedicata allo storico Cornelio De Simoni, dove è stata attrezzata l’aula con 24 personale computer portatili. Le apparecchiature per la dotazione sono state donate alla scuola De Simoni dal Rotary Gavi-Libarna.

Commosso il saluto del sindaco, Carlo Massa (“La sua figura merita il più bel monumento e, grazie a questa aula a lui dedicata, la sua memoria durerà nel tempo”) e delle autorità, ma soprattutto è stata importante la presenza della famiglia di Matteo, su tutti la figlia Elena, che a settembre frequenterà proprio la scuola media di via Cavalieri di Vittorio Veneto. A lei è toccato tagliare il nastro della nuova aula e scoprire la targa dedicata al papà. Matteo è stato indicato dalla dirigente scolastica, Sabrina Caneva, come da un esempio da seguire per tutti i giovani. Alla realizzazione dell’aula ha contribuito anche il Consorzio di tutela del Gavi.