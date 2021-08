Un ritorno agli studi di un tempo per Clara Cipollina con il suo ultimo libro, “A passi andanti – Matteo Vinzoni, cartografo della Serenissima Repubblica di Genova”, opera che sarà presentata oggi, 28 agosto, alle 18,30, nel municipio di Gavi. L’autrice gaviese torna sulle ricerche effettuate negli archivi in gioventù insieme al geografo Quaini, suo professore. Vinzoni, nel XVIII secolo, fu il cartografo ufficiale della repubblica genovese, della quale mappò i territori, Val Lemme compresa. Seppe rivoluzionare la cartografia con nuove tecniche di produzione delle mappe ma ebbe anche il compito di progettare strade nuove, controllare i mulini, progettare argini dei torrenti e dirimere questioni di confine.

Sua anche una bellissima mappa di Gavi, con il Forte, inserita nel libro, opera che, come le altre, presenta un’elevata precisione se si pensa agli strumenti disponibili all’epoca. Relatore sarà Sergio Micheli, che, come ricordano gli Amici del Forte e di Gavi, “prendendo spunto dalla raccolta epistolare conservata presso l’Archivio di Stato di Genova, tratteggerà vita, vicende e amare constatazioni registrate dal Vinzoni anche nel periodo in cui fu ispettore per conto dell’ingegner Morettini, agli interventi di consolidamento del Forte di Gavi, nel diciottesimo secolo”. L’evento è organizzato dagli Amici del Forte e di Gavi e dal Comune in collaborazione con Sagep Editore e la Libreria Aut. Per partecipare è necessario prenotare inviando un messaggio tramite email a: [email protected] oppure WhatsApp al numero 3792516414.