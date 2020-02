Mauro Sala confermato alla guida nazionale degli ex allievi orionini

Il consiglio nazionale degli ex allievi di Don Orione ha provveduto al rinnovo degli organi centrali e della giunta di presidenza, nell’assise annuale svolta alla Curia Generalizia di via Etruria 6 a Roma.

I lavori, presieduti dal tortonese Mauro Sala in qualità di presidente nazionale, hanno riepilogato le attività svolte nel corso dell’anno dalle diverse sezioni dislocate sul territorio nazionale, evidenziando tra i partecipanti il proposito di operare per il bene comune e per il bene della congregazione orionina.

“Un momento importate di vita associativa per coloro che rappresentano per la Congregazione e per il laicato orionino la continuazione dell’ esperienza di laici impegnati nella società civile voluti personalmente da Don Orione, riuniti attorno a lui il 27 maggio 1934 per la prima volta nella Casa Madre della Divina Provvidenza – Paterno, di Tortona”, ha sottolineato Mauro Sala.

Il tema che vedrà impegnati tutti gli ex allievi per il prossimo triennio avrà come obiettivo generale la famiglia.

L’ incontro si è concluso con il rinnovo delle cariche statutarie che ha visto la riconferma del Presidente uscente.