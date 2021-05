Il sabato precedente in molti avevano notato almeno trenta ragazzini che in piazza Dante, a Gavi, si spintonavano e urlavano, molti dei quali senza mascherina. Il gruppo si era dileguato non appena, verso le 21,30, erano comparsi i carabinieri. Non si sa se la rissa scoppiata ieri, 8 maggio, abbia avuto gli stessi protagonisti. Fatto sta che verso le 22,30 in paese sono arrivate quattro pattuglie dei carabinieri. Poco prima decine di giovani, alcuni ubriachi, se le erano date di santa ragione, sempre in piazza, per poi sparire anche stavolta all’arrivo dei militari.