Stop agli allagamenti in piazza Dante. È l’obiettivo che l’amministrazione comunale di Gavi vuole raggiungere con i 550 mila euro in arrivo dallo Stato tramite la Regione, riferiti ai danni causati dall’alluvione del 2019. I contributi destinati al Piemonte per l’alluvione 2019 in totale sono 15,7 milioni, dei quali 8 per la provincia di Alessandria per 84 interventi di ripristino di strade, ponti, edifici e altre opere pubbliche danneggiate. A Gavi negozi e garage sotterranei di piazza Dante vennero allagati anche nel 2014, con danni per decine di migliaia di euro, a causa sia delle precipitazioni intense sia per via degli scarichi delle acque della collina del Forte che si sono rivelati insufficienti o mal costruiti. Cinque anni dopo, stessa scena. Il sindaco Carlo Massa e il vice, Valerio Alfonso, hanno spiegato che con la somma in arrivo il Comune realizzerà le opere di drenaggio del versante e il loro smaltimento verso il Lemme attraverso il centro abitato. In futuro resterà da fare altrettanto per la parte del versante verso via Monserito e via Garibaldi: le acque dalla collina, in quel caso, finiscono nel rio Neirone.

La situazione di pericolo rappresentata dalla collina del Forte è stata ribadita la scorsa settimana al presidente della Regione, Alberto Cirio, in visita a Gavi. La sistemazione del versante, ha spiegato Massa è “una priorità per l’amministrazione comunale. Non è possibile dover evacuare le persone ogni volta che piove”. Gli altri Comuni beneficiari degli 8 milioni di fondi per l’alluvione del 2019 sono sono Albera Ligure, Alice Bel Colle, Berzano Di Tortona, Bistagno, Borghetto Di Borbera, Brignano-Frascata, Cantalupo Ligure, Carezzano, Carrosio, Cartosio, Casal Cermelli, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Castelletto D’Orba, Castelnuovo, Bormida, Cavatore, Cerrina Monferrato, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Fubine Monferrato, Gabiano, Gamalero, Garbagna, Gavi, Melazzo, Molare, Mongiardino Ligure, Montaldo Bormida, Montechiaro D’Acqui, Montegioco, Morbello, Mornese, Novi Ligure, Ovada, Paderna, Pareto, Pasturana, Pontecurone, Ponti, Pozzol Groppo, Prasco, Predosa, Ricaldone, Rivarone, Rocca Grimalda, Sala Monferrato, Sant’Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga Di Crea, Sezzadio, Stazzano, Strevi, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villamiroglio, Visone, Volpedo, Volpeglino e Voltaggio oltre alla Provincia.