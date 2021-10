Dopo le analisi dell’aria svolte due anni fa con i nasi umani, ora anche l’Arpa ha avviato un’indagine «olfattometrica» che dovrà definire le cause precise delle puzze che da anni attanagliano in particolare la zona nord della città, soprattutto nel periodo estivo, e il cui principale responsabile è il biodigestore in strada per Castelnuovo Scrivia, gestito dalla società Ecoprogetto. Se n’è parlato nell’ultima riunione della commissione Urbanistica.

Dopo un anno di relativa tranquillità, il 2020, in cui non sono stati segnalati episodi, infatti, la scorsa estate, ad iniziare dal mese di luglio, sono ricominciate le segnalazioni che hanno spinto l’amministrazione comunale a chiedere un incontro con la società, l’Arpa e la Provincia, che è l’ente che ha autorizzato l’avvio del biodigestore. Da un primo sopralluogo all’impianto sarebbe emerso un problema al biofiltro che la stessa azienda aveva già deciso di sostituire: la Provincia ha dato tempo fino a gennaio 2022 per compiere questo adeguamento.

Intanto è stato ricordato il progetto di ampliamento dell’impianto per la produzione di biometano, proposto dalla società Renewaste (che fa parte del Gruppo Snam) che prevede anche un completo «revamp», cioè un ammodernamento della struttura che comprende anche lo spostamento al chiuso di tutte le lavorazioni, ponendo teoricamente fine al problema degli odori sgradevoli. Al momento è al vaglio delle autorità competenti e si attende una prima conferenza dei servizi per valutarne l’impatto.

Il progetto si inserisce nel contesto del Piano energetico nazionale e comporterà il passaggio a una produzione di biometano liquido e di anidride carbonica liquida. Si stima il raddoppio della capacità produttiva dell’impianto e quindi una futura minore incidenza dei costi di esercizio con conseguenti economie di scala. Proprietaria dell’impianto è Amias, società pubblica partecipata anche dal Comune di Tortona, per la quale gli attuali introiti verrebbero raddoppiati o triplicati. Il progetto prevede investimenti di oltre 20 milioni di euro, una quindicina di nuovi posti di lavoro oltre l’utilizzo di maestranze locali per la manutenzione. L’aspetto più importante però è che sarà eliminata ogni movimentazione all’aperto di fanghi.

La commissione Urbanistica, presieduta dal consigliere comunale Pierpaolo Cortesi, ha parlato anche dell’adeguamento delle tariffe degli oneri di urbanizzazione, il cui aumento è dettato dalle variazioni degli indici Istat calcolati a livello nazionale. Se tra il 2019 e il 2020 l’aumento era stato dello 0,3% e la Giunta comunale aveva deciso di non applicarlo, anche in considerazione del particolare momento di crisi dovuto alla pandemia. Quest’anno invece l’aumento registrato è del 4,4% che non consente di procrastinare oltre l’adeguamento che sarà, quindi di un +4,7% complessivo.

E’ stato anche fatto il punto sulle colonie feline presenti in città che sono attualmente 16 dislocate in diverse parti del territorio, frazioni comprese. Non si segnalano particolari criticità se non la difficoltà a individuare volontari disposti ad assumere l’incarico di “tutor” delle colonie, incaricati cioè alla gestione e pulizia degli animali. Al momento sono sette i volontari impegnati e per questo l’amministrazione sta valutando la possibilità di coinvolgere associazioni per la gestione delle colonie, considerando anche la possibilità di erogare appositi contributi, in considerazione del crescente impegno che la gestione di queste colonie comporta.

E’ stato rinviato invece il punto relativo alla zona residenziale R9, l’ampio quartiere nella periferia sud di Tortona realizzato solo in parte, dove ancora mancano opere di urbanizzazione.