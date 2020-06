Al Comune di Arquata Scrivia sarà donata la maglia iridata di Mino De Rossi, campione del mondo su pista nel 1951 e olimpico nell’inseguimento a squadre ai giochi di Helsinki del 1952. Lo ha deciso l’ex ciclista, nato proprio ad Arquata nel 1931. De Rossi è stato uno dei talenti assoluti dell’inseguimento: a vent’anni vinse il titolo al velodromo Vigorelli battendo in finale il belga Glorieux. Solo l’anno precedente aveva stabilito il primo record dell’ora per dilettanti. Poi arrivò il successo alle Olimpiadi con Morettini, Messina e Campana.

De Rossi ha informato il Comune della sua volontà di donare la maglia di campione del mondo per metterla a disposizione di tutta la comunità arquatese e la giunta comunale ha ovviamente accettato poiché, come recita la delibera con cui si approva la donazione, “si tratta di donazione di inestimabile valore simbolico e di prestigio per tutta la comunità arquatese che ha l’onore di avere tra i propri cittadini un campione che, nello sport del ciclismo, ha dato lustro all’Italia a livello mondiale”.