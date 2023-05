“Monferrato e Terre di Coppi Gravel Testival”, quattro percorsi da testare

Le gravel-bike sono bici destinate a percorrere sia strade asfatate, sia tracciati non asfaltati ma non troppo accidentati.

Da anni il territorio alessandrino lavora per posizionarsi come una delle destinazioni Gravel di riferimento in Italia, mappando percorsi con specifiche site inspections e costruendo circuiti dedicati in particolare al binomio “Bike & Wine”, in modo da unire due grandi forze attrattive del territorio, l’enoturismo e il cycling. Tra i promotori troviamo “Alexala,” agenzia turistica del territorio che, per gli appassionati del Gravel Bike propone dal 26 al 28 maggio “Monferrato e Terre di Coppi Gravel Testival”, un evento che darà la possibilità a trenta fortunati ciclisti di testare in anteprima le nuove tracce Gravel, con quattro percorsi intorno ai 100 – 150 km con un D+ tra 800m e 1500m, con fondo prevalentemente sterrato compatto o grezzo e avventuroso. Il gruppo di trenta ciclisti composto da influencer, blogger, giornalisti specializzati, operatori Bike del territorio, appassionati ed esperti del mondo Gravel. invitati da Alexala e seguiti da Helios proverà in anteprima le nuove tracce, con l’obiettivo di sperimentarne l’attrattiva, fornendo un feedback prezioso sui percorsi e sul territorio in termini di sicurezza, fattibilità, qualità, bike-friendliness e di promuoverle all’interno di un circuito di appassionati sportivi.

I quattro percorsi – Petalo Alto Monferrato, Petalo Colli Tortonesi, Petalo Basso Monferrato, Petalo Gavi e Ovada DOC – abbracciano l’intera vastità del territorio, e sono pensati per andare alla scoperta delle nostre zone su due ruote, con la possibilità sempre di un rientro in treno alla fine della pedalata. Sono percorsi che offrono grande flessibilità ai ciclisti: in particolare, tre di questi sono stati progettati con la forma di un otto per consentire un “taglia e cuci” personalizzabile in base alle preferenze del ciclista. Ciascuno di questi percorsi ha una propria identità distintiva, visto che il territorio presenta un’ampia varietà di caratteristiche eterogenee tra colline, sterrati in pianura, salite su asfalto e sterrato, tutte con il comune denominatore però di essere immerse tra suggestivi vigneti.

Un ulteriore appuntamento che consolida il legame del territorio con il mondo del ciclismo, che ha una storia lunghissima che passa attraverso i grandi campioni di queste terre, e che oggi si propone a un nuovo pubblico di atleti o amatori della bicicletta.

Un percorso che non a caso ha visto lo scorso anno Quattordio, in provincia di Alessandria, essere l’unica tappa italiana delle UCI Gravel World Series, il campionato mondiale di Gravel, nell’ambito della Monsterrato-Strade Bianche Monferrato.

“Continuiamo a credere molto nei progetti che legano la nostra destinazione al pubblico appassionato di bicicletta, e in particolare a quello del Gravel”, commenta Roberto Cava, presidente di Alexala. “Siamo convinti che il nostro territorio possa diventare un punto di riferimento assoluto in Italia, per questo abbiamo organizzato questo Testival, utile a provare e raccontare le nuove tracce disponibili per chi vorrà a venire a pedalare in queste zone”.

Foto:Laura D’Alessandro