L’Attraverso festival torna all’Ecomuseo Cascina Moglioni, a Capanne di Marcarolo, sabato con lo spettacolo di Moni Ovadia. Nell’anno dantesco, l’attore si cimenterà nello spettacolo “Dante: il coraggio di assumere il proprio destino. Lectura Dantis – canto XXVI dell’Inferno”, un omaggio al sommo poeta nell’anno del 700° anniversario dalla sua morte. Ovadia si esibirà accompagnato da musiche dal vivo di tradizione greco-ottomana con i musicisti Stefano Albarello e Maurizio Dehò nell’anfiteatro naturale che circonda l’Ecomuseo. “Moni Ovadia – spiegano gli organizzatori del festival – ha sempre avuto come filo conduttore dei suoi spettacoli e della sua vastissima produzione discografica e libraria la tradizione composita e sfaccettata, il “vagabondaggio culturale e reale” proprio del popolo ebraico e, più in generale, la figura dell’esiliato.

Si confronta ora con il canto XXVI dell’inferno Dantesco in cui emerge la figura di Ulisse, che incita i suoi compagni, chiamandoli “fratelli”, a interrogarsi sul senso della vita e a non privarsi nell’ultima parte dell’esistenza della possibilità di continuare a conoscere. Una grande lezione di consapevolezza e un richiamo a quei valori che caratterizzano gli esseri umani”. Al pubblico si ricorda che lo spettacolo avrà inizio alle 18 e, viste le procedure di autocertificazione e assegnazione dei posti con garanzia di distanziamento, è consigliato di arrivare con anticipo. L’area spettacoli apre a partire dalle 17. I biglietti per gli spettacoli si possono acquistare tramite il circuito www.mailticket.it. Biglietti: 15 euro https://bit.ly/MONI_OVADIA_BOSIO, 13 euro per i residenti presso la sede amministrativa delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese, via Umberto I n. 51 – Salita Poggio a Bosio. Info: tel. 011/4320242, areeprotetteappenninopiem[email protected]