Monica e Roberto l’eccellenza dell’odontoiatria novese e tortonese

Due odontoiatri della nostra provincia sono entrati a far parte della European Academy of Esthetic

Dentistry, esclusiva Accademia fondata nel 1986 a Ginevra il cui fine è quello di promuovere

l’eccellenza nelle cure odontoiatriche. La notizia è ancora più singolare se si considera che i due

medici, il novese Roberto Perasso e la tortonese Monica Imelio, oltre a collaborare in ambito

professionale sono anche una coppia nella vita.

I coniugi dentisti hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento dopo un lungo percorso di selezione

durato diversi anni, al termine del quale è stato necessario superare uno screening finale di

valutazione dei propri risultati clinici. L’atto conclusivo si è svolto in occasione del congresso

dell’Eaed tenutosi a Palma di Maiorca alla fine dell’anno scorso.

L’ottenimento di tale riconoscimento permette di entrare a far parte di una ristretta cerchia di

professionisti e di partecipare a particolari “Closed Meeting” a cui sono ammessi i soci selezionati

(120 in tutto il mondo) e in cui attraverso “consensus conferences” si discutono i protocolli clinici

che rappresenteranno lo stato dell’arte della professione. L'Eaed rappresenta la massima espressione

di eccellenza dell'estetica odontoiatrica in Europa e sicuramente è da considerare ai massimi livelli

mondiali. I soci, provenienti da tutto il mondo, sono professionisti di chiara fama e autori di

pubblicazioni scientifiche, con spiccate doti per le riabilitazioni dentali in chiave estetica.