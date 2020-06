Dopo il 30 giugno per salire al Tobbio sarà nuovamente percorribile il sentiero 401A, chiuso da anni a causa di una frana. Termineranno infatti entro quella data i lavori che le Aree protette dell’Appennino Piemontese hanno avviato sui due più importanti sentieri che salgono sul monte, simbolo del territorio. Partono entrambi dal passo degli Eremiti, nel quale, presso la cappelletta, saranno posizionate due panchine in legno di castagno. Su entrambi i percorsi i lavori miglioreranno la percorribilità con la costruzione di staccionate e di una traversa tagliacqua in paleria di castagno.

Sostituiti inoltre cinque pali segnavia e posizionate nuove frecce indicatrici con i segnavia del Cai e della Fie. Sul sentiero 401A in particolare sarà ripristinato il tratto in frana, lungo circa 20 metri: verranno tagliati i pini schiantati o inclinati, sistemato il fondo e costruite palizzate e cordolatura con legname e pietre del posto. I lavori saranno tutti eseguiti a mano. L’intervento avrebbe dovuto partire nei mesi scorsi ma è stato rinviato a causa dell’emergenza sanitaria.