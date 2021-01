Da settembre l’asilo di Mornese sarà statale, per cui le famiglie non pagheranno più alcuna retta. Con tempi da record l’amministrazione comunale è riuscita prima a riaprire la scuola materna e ora a renderla gratuita. Nel 2019 le suore Figlie di Maria Ausiliatrice avevano annunciato la chiusura del loro asilo, aperto circa un secolo fa nel collegio di via Ferrettino: il motivo erano il calo delle iscrizioni e le difficoltà delle sorelle, in numero sempre più ridotto e anziane. Non solo Mornese, ma anche i paesi vicini di Casaleggio Boiro, Lerma, Montaldeo e Parodi Ligure perdevano così un importante riferimento. Lo scorso autunno il Comune riusciva ad aprire una materna paritaria nei locali ricavati nella scuola media, la “Ohana”, affidata alla Cooperativa Omnibus di Genova Pegli, con una decina di iscritti.

Grazie ai contributi degli enti pubblici, il costo delle rette, altrimenti elevato, è stato ridotto. Immediatamente era stata inviata a Regione e Ministero dell’Istruzione la domanda per far diventare statale l’asilo: la risposta, arrivata di recente, è stata positiva. Ora la materna di Mornese a tutti gli effetti fa parte dell’istituto comprensivo di Molare come la elementare e la media e le famiglie dei bambini non pagheranno pagare più alcuna retta. L’unico costo sarà la mensa. Inoltre, le iscrizioni per l’anno scolastico 2021-2022 hanno fatto boom: tutti i venticinque posti disponibili sono già stati esauriti.